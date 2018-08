Diogo Figueiras multado

Após o empate nos Açores, um alegado adepto do Sp. Braga dirigiu-se a Diogo Figueiras numa rede social, através de mensagem privada, com um pouco cordato "joga à bola, seu manco". O jogador não se conteve e, entre diversas tiradas impublicáveis, deixou um aviso: "És mau, mas eu sou do bairro, por isso cuidado."

Os ‘print screens’ com o diálogo nada edificante rapidamente se disseminaram e a SAD arsenalista teve de atuar. O lateral foi multado ao abrigo do regulamento interno, mas o Sp. Braga também teve palavras duras para os adeptos, lamentando "a publicação parcial de mensagens privadas", o que diz ser crime "à luz do Código Penal" e defendendo a condenação "ainda perante a memória de factos recentes, de qualquer sócio ou adepto que exteriorize o seu descontentamento com insultos e ameaças". Isto com uma alusão velada às agressões ocorridas em Alcochete.

Diogo Figueiras, por sua vez, retratou-se da sua reação através de uma declaração difundida pelo clube: "O respeito pelos adeptos é um dos grandes pilares da minha carreira. (...) Sou, além de profissional de futebol, um cidadão que estima a sua família e a sua intimidade. Ao ver agredido aquilo que considero mais valioso, tive um comportamento de que não me orgulho e do qual sinto que me devo retratar."

O Sp. Braga, depois disto, considera o "assunto encerrado".

Trio a evoluir

Finalmente boas notícias para Abel Ferreira na frente clínica. Marcelo Goiano, Claudemir e Eduardo já trabalharam ontem no relvado, mas ainda de forma condicionada.

Lukic na Grécia

O central Andrej Lukic, de 24 anos, contratado ao Osijek em janeiro, vai representar o Apollon Smyrnis por empréstimo. Clube da Grécia onde encontrará o ex-V. Guimarães João Pedro, cedido pelo LA Galaxy.