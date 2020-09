Direção-Geral da Saúde rejeita pedido para haver público no Sp. Braga-Valladolid

A Direção-Geral da Saúde rejeitou o pedido da Liga e do Sp. Braga para haver público no encontro de preparação do próximo sábado com o Valladolid.





O pedido aconteceu no seguimento das declarações de Graça Freitas, diretora-geral da saúde, que admitiu há dias que o regresso de público aos recintos estava a ser analisado e que poderia ser testado num "jogo piloto".Hoje, porém, Graça Freitas esclareceu que é preciso identificar o atual contexto, face à pandemia de covid-19, para os estádios voltarem a ter público.