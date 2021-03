Diretor de comunicação do Sp. Braga alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol comunicou esta sexta-feira a abertura de um processo disciplinar a Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga.





Em comunicado, o CD esclarece que o processo está relacionado com "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes da arbitragem".Em causa estarão as recentes publicações de Alexandre Carvalho nas redes sociais, relativas ao polémico penálti sobre Ricardo Horta no duelo com o Famalicão