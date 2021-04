«Diretor de comunicação do Sporting ou mente ou tem graves lapsos de memória»

O Sp. Braga, através do seu diretor de comunicação, respondeu às declarações de Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, que acusou os minhotos de utilizarem "táticas de clube de bairro pequeno nos anos 80" à margem da partida entre ambos, no domingo. Em causa, segundo Miguel Braga, a colocação de Rúben Amorim num camarote com vários elementos da Next ao lado. Após estas palavras, Alexandre Carvalho passou ao contra-ataque no Twitter, onde desmontou as acusações em quatro pontos.





O diretor de comunicação do Sporting das duas uma: ou mente de forma deliberada ou então tem graves lapsos de memória (cont.) — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) April 26, 2021

"O diretor de comunicação do Sporting das duas uma: ou mente de forma deliberada ou então tem graves lapsos de memória.1. O SCP solicitou 12 credenciais para os camarotes, as quais foram dadas sem exigir sequer os nomes. Dessas 12 pessoas, 6 eram seguranças à paisana, que só estavam naquele local para criar confusão, fazer barulho e insultar tudo e toda a gente. Trabalho alcançado, aliás2. Foram atribuídos ao SCP dois camarotes centrais, entre o sítio onde está SEMPRE a NEXT e a tribuna presidencial. Camarotes isolados e sem a presença do nosso staff, que estava colocado no lado oposto da bancada. Mais uma mentira, portanto.3. Dizer que Hugo Viana não tentou agredir ninguém é, no mínimo, para rir: alguém que irrompe por um sala fechada, se dirige de dedo em riste e com ar irado para outra pessoa e lhe encosta o peito vai, de certeza, convidá-la para um pacato jantar à luz das velas...4. Nem uma vitória alcançada da forma que foi chega para esconder a pequenez de certas pessoas..."