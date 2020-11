Do regresso a Inglaterra ao golo "de Walt Disney": o que disse Carvalhal após derrota com Leicester

O Sporting de Braga perdeu (0-4) diante do Leicester, em jogo da 3.ª jornada do grupo G da Liga Europa, num encontro que contou com o regresso de Carlos Carvalhal a Inglaterra. No final da partida, o treinador dos bracarenses analisou a prestação dos seus jogadores, abordou o próximo jogo para o campeonato (diante do Benfica) e ainda o sentimento de regressar aos estádios ingleses sem a presença de adeptos.





"Primeira parte mais equilibrada com um golo de Walt Disney. Fomos discutindo o jogo, o adversário também, mas ainda assim equilibrada. Vínhamos de uma sequência de vários jogos disputados. A equipa acabou por ter uma quebra anímica, justificada também pela qualidade do Leicester. O resultado acaba por se avolumar pela qualidade do adversário. Era um jogo que queríamos vencer", começou por dizer o treinador dos arsenalistas, na flash-interview à Sport TV.

Próximo jogo com o Benfica

"Vai ser um jogo com características diferentes. O jogo de domingo vai ter outro tipo de enquadramento. Não temos repetido os erros que cometemos hoje, acaba por ser um evento isolado, uma ilha, no que temos feito até aqui."

Ausência de alguns jogadores acabou por notar-se?

"Não, nunca lamento os jogadores que não estão até porque seria injusto para os jogadores que deram o seu melhor e se esforçaram. A vontade era tanta de mudar o resultado que acabou, não há coesão defensiva, o adversário aproveitou esse espaço e fez o golo. Não costumámos jogar assim."

Regresso a Inglaterra mas sem adeptos. O que significou?

"Sim, mas não tem sal. É uma comida boa, com bons ingredientes, mas sem sal. Tenho aqui bons amigos, gostava de ter ganho. Sem adeptos este ambiente fantástico fica completamente sem sal", concluiu.