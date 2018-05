Ailton e Eduardo são, para já, os nomes mais sonantes para reforçar o plantel do Sp. Braga em 2018/19 e quem os conhece bem aplaude a aposta de Abel Ferreira. "São dois talentos. Com eles, o clube estará mais próximo de ganhar o título que tanto deseja. Para além da sua qualidade, já estão adaptados às exigências do futebol português. Acredito que vão ter muito sucesso", refere, a Record, Fabiano Soares, antigo treinador do Estoril.

A contratação de um lateral-esquerdo era a prioridade e a SAD agarrou um jogador que há um ano esteve com pé e meio no Benfica. "O Ailton é jogador de equipa grande. Tem um futuro muito bom pela frente. Chegou ao Estoril com algumas carências defensivas, mas teve muita vontade de aprender e assimilou bem o que lhe transmitimos. Neste momento, é um jogador muito melhor. A atacar é como o Jefferson. Chega com facilidade à linha de fundo, cruza, passa e remata bem", prosseguiu Fabiano Soares.

Para o meio-campo está a ser negociado Eduardo, um jogador que na opinião do treinador pode fazer esquecer André Horta. "Sempre foi um 10, mas comigo também jogou a 8. É um jogador fino, lê o jogo como ninguém… Encontra linhas de passe onde elas parecem não existir, é um jogador que alimenta muito bem os avançados e ele próprio chuta bem. É um excelente organizador de jogo para uma equipa como o Sp. Braga que tem quase sempre a bola em seu poder", descreve Fabiano, com orgulho.

Autor: Ricardo Vasconcelos