Domingos Paciência eleito o treinador do centenário do Sp. Braga

Domingos Paciência foi considerado o treinador do centenário do Sp. Braga, numa votação levada a cabo nos últimos meses e destinada aos sócios e adeptos dos arsenalistas.





Em duas temporadas, Domingos Paciência levou os guerreiros do Minho à melhor classificação final de sempre na 1.ª Liga, o 2.º lugar em 2019/10. Esse registo permitiu ao clube disputar, pela primeira vez na história, a Liga dos Campeões em 2010/11. Terminou a fase de grupos no 3.º lugar, caiu para a Liga Europa e alcançou a final de Dublin, perdida para o FC Porto, há 10 anos.A eleição de Domingos Paciência surge depois de já ter, eleito igualmente pelos apoiantes do clube.