Duas estreias na convocatória do Sp. Braga para receção ao Aves

O Sp. Braga divulgou a convocatória para o encontro com o Aves, agendado para amanhã à noite, onde se destaca a estreia de uma dupla de jovens valores do clube: Leandro Sanca e Fabiano foram convocados pela primeira vez aos jogos da equipa principal.





Leandro Sanca é extremo, tem 20 anos, e esta época esteve sobretudo ao serviço dos sub-23, onde fez cinco golos, tendo ainda somado duas presenças em jogos da equipa B. Chegou à Cidade Desportiva na época passada, depois de ter passado pela formação do Belenenses.Já Fabiano é brasileiro, lateral-direito e também tem 20 anos. Cumpre a segunda temporada ao serviço do clube, tendo sido presença assídua na estrutura da equipa B, onde fez 21 jogos e marcou um golo.Sequeira e Tormena estão lesionados, ao passo que Esgaio, Fransérgio e Rolando estão castigados. No entanto, o clube ainda aguarda resposta sobre o pedido de despenalização sobre o cartão vermelho exibido a Rolando, no jogo de Vila do Conde.Eis a lista de convocados: Matheus, Eduardo, Tiago Sá, Fabiano, Pedro Amador, David Carmo, Diogo Viana, Bruno Wilson, Raúl Silva, Bruno Viana, André Horta, João Novais, Samuel Costa, Palhinha, Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Trincão, Leandro Sanca, Ricardo Horta e Galeno.