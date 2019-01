Dúvida sobre Dyego Sousa por esclarecer

Dyego Sousa voltou a não participar no treino da equipa bracarense, tal como tinha acontecido anteontem. O ponta-de-lança brasileiro, melhor marcador do Sp. Braga esta temporada, tem feito gestão de esforço na sequência dos problemas nas costas que, segundo Abel Ferreira, já o afetavam antes do encontro diante do Portimonense.Espera-se, neste contexto, que o treinador dos minhotos possa esclarecer esta dúvida no decurso da conferência de imprensa agendada para o início da tarde desta segunda-feira, de antevisão ao duelo com o Aves.O ciclo exigente de encontros, com decisões na Taça de Portugal e Allianz Cup, aconselha a que sejam tomados cuidados redobrados em relação à condição física daquela que é a figura de proa deste Sp. Braga. Caso Dyego Sousa não seja opção na Vila das Aves, a solução para o ataque deverá passar pela dupla composta por Paulinho e Wilson Eduardo.