Dyego Sousa brinca com Ricardo Horta: «Alguém tinha de ficar com o meu papel»

Um dia depois de se confirmar como melhor marcador da equipa, chegando aos nove golos com a estreia a faturar na Liga, Ricardo Horta recebeu a visita de Dyego Sousa e o antigo companheiro foi inspirador numa espécie de passagem de testemunho.

"É sempre bom rever os amigos. Saber que estão bem e a fazer um excelente campeonato e bem na Liga Europa. Coloquei a conversa em dia com todos e brinquei com o Ricardo Horta. Ele está a fazer os golos e disse que eu saí e alguém tinha de ficar com o meu papel e assumir essa tarefa", registou Dyego Sousa, focando igualmente Wilson Eduardo, que "também está bem e marcou nos dois últimos jogos".

O internacional português fez questão de elogiar "todos os jogadores, que estão de parabéns pela época". "Acompanho os jogos que posso, apesar de com a diferença horária ser mais difícil, mas vi todos os jogos da Liga Europa, onde a equipa está excelente e o treinador tem feito um grande trabalho. O plantel é muito bom, com jogadores de qualidade em todos os sectores. É uma equipa que ainda vai crescer mais esta época", analisou ainda Dyego Sousa, prometendo ser "mais um adepto" no jogo de amanhã, no Bessa.

"Vesti essa camisola e foi um orgulho. Vou ser sempre adepto do Sp. Braga. Vivo na cidade e aqui já é mesmo a minha casa. É um clube que me marcou e que me abriu as portas para a Seleção Nacional e tenho um carinho especial", assumiu ainda.