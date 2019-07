Dyego Sousa na China a apoiar

O avançado Dyego Sousa, que já se encontra na China ao serviço do Shenzhen, fez um longo texto de despedida do Sp. Braga nas redes sociais, onde garantiu que ficará a torcer pelo sucesso dos arsenalistas. "Agradeço do fundo do coração a todos os que sempre nos apoiaram. Só posso desejar-vos toda a sorte do Mundo nesta temporada", referiu o atacante.

De Fransérgio a Caju

Na Grécia, foi noticiado o interesse do PAOK, agora de Abel Ferreira, no médio Fransérgio. Mas a prioridade dos gregos é contratar um trinco e o foco está sobre o croata Bradaric. Fransérgio tem contrato com o Sp. Braga até 2022 e recorde-se que, no acordo da transferência de Abel, foi fixada uma cláusula (500 mil euros) para evitar que o técnico ‘roube’ elementos aos arsenalistas.

Quanto ao lateral-esquerdo Caju, o presidente do Santos não facilita. "O Santos não é a casa da mãe Joana. Eles queriam pagar 200 mil euros. Nós queremos 1 milhão", disse José Carlos Peres à ‘Gazeta Esportiva’.