Dzeko estava no sítio certo e colocou a Roma a vencer o Sp. Braga: veja o golo

A derrota por 2-0 em casa, na primeira mão, já tornava difícil tarefa do Sp. Braga para tentar eliminar a Roma de Paulo Fonseca e seguir em frente na Liga Europa. E tudo se complicou ainda mais aos 23 minutos do encontro desta quinta-feira, quando Edin Dzeko abriu o marcador na recarga a um remate de El Shaarawy que bateu no poste.