Eduardo ainda não olha para o fim da carreira: «Sou um resistente. Têm de me expulsar daqui»

Eduardo, guarda-redes do Sp. Braga, ainda não olha para o final da carreira. Aos 37 anos, o internacional português garante que continuará a competir enquanto se sentir útil.





"Nunca se sabe... Não me pressionem. Enquanto conseguir treinar da forma que gosto e me sentir que sou útil... Acho que quando chegar a essa altura saberei, mas não será fácil tirarem-me do campo", disse Eduardo, na rubrica 'Duas de Letra', no Facebook do Sp. Braga."Sou um resistente. Têm que me expulsar daqui", atirou com muitos risos à mistura, para final de uma longa conversa com figuras de outros tempos: João Cardoso (antigo lateral-esquerdo e atual elemento da estrutura técnica do clube), Wender (antigo avançado que também já foi treinador do Sp. Braga B) e Castanheira (ex-futebolista agora a desempenhar as funções de adjunto de Abel Ferreira no PAOK).Apesar de ainda não saber quando irá pendurar as luvas, Eduardo já tem noção do que gostaria de fazer depois: "Quero continuar a exercer, pelo gosto do que eu faço e paixão pelo treino. Gostava de estar na área de guarda-redes, ajudar na formação aos miúdos que querem ser guarda-redes e poder transmitir algumas coisas."Durante a conversa, em que os protagonistas responderam a questões de adeptos, Eduardo foi confrontado por uma dos atuais colegas de equipa, Palhinha, com o facto de passar multas (algo que o médio já tinha contado a Record, numa entrevista em setembro passado) e se o guardião pensaria ser GNR no final da carreira."Este aqui é um chorãozinho que anda lá. Nós temos a caixinha [das multas] e esse chorãozinho anda sempre com o telemóvel e uma pessoa... pimba! Na altura de pagar as multas, ele diz 'nunca fiz isto, nunca fiz aquilo'. É um chorão, faz birra, mas não tem hipótese. Dá-me um prazer multá-lo", disse Eduardo, num tom muito bem humorado.