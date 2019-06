Eduardo ambicioso no regresso ao Sp. Braga: «Quero ganhar coisas por este clube»

Eduardo mostrou-se visivelmente satisfeito por estar de regresso ao Sp. Braga, ele que rubricou um contrato válido até 2021. Assumiu a vontade de conquistar títulos e a forma como António Salvador o convenceu."O convite partiu do presidente, com bastante insistência… Foi o clube onde cresci e me formei como homem e jogador. Um clube que me diz muito, o clube do meu coração. Poder regressar à casa onde cresci e que vi crescer é um sentimento incrível", referiu Eduardo, ao site do Sp. Braga."Os objetivos são sempre os do clube. Consegui aqui um segundo lugar, vencer uma Taça Intertoto, participei em carreiras brilhantes na Europa… Quero ganhar coisas por este clube e espero consegui-lo nos próximos dois anos. Tudo farei para que isso aconteça", disse ainda.Eduardo sublinhou ainda a evolução do emblema arsenalista e assumiu o "orgulho" por regressar à Pedreira: "Tem sido bom ver o crescimento deste clube, a sustentabilidade e a exigência que tem. Quando cheguei aqui o Sp. Braga lutava quase pela permanência e hoje em dia é uma referência na Europa. É um orgulho e um privilégio poder estar cá outra vez".O experiente guarda-redes, de 36 anos, elogiou ainda o técnico Abel Ferreira. "O Abel tem feito um excelente trabalho. Pelo discurso, forma de estar e aquilo que quer para a equipa, nota-se que é uma pessoa ambiciosa. Isso é mais um aliciante para mim", acrescentou.