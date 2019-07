Eduardo e a titularidade: «Será uma boa dor de cabeça para o treinador»

O Sp. Braga encontra-se em estágio de pré-temporada no Algarve. No final do primeiro dia de treinos, Eduardo, guarda-redes dos arsenalistas, falou aos órgãos de comunicação do clube sobre os principais objetivos para a próxima época, afirmando que a luta pela titularidade na baliza "será uma boa dor de cabeça" para Sá Pinto, técnico dos minhotos."O Sp. Braga é cada vez mais um clube com uma ambição enorme e queremos corresponder com as exibições e com os melhores resultados possíveis. Há uma coisa que o Sp. Braga tem, que é a exigência. Teremos essa exigência sempre, em todos os jogos que entrarmos vamos lutar por eles. Sabemos da dificuldade que é atingir o título, o nosso foco passa pelos quatro primeiros lugares e, depois de cimentarmos isso, se pudermos conquistar mais não iremos abdicar, como é óbvio"."O mister Sá Pinto tem a oportunidade de apresentar agora melhor as suas ideias e estamos a adaptar-nos e elas. É um treinador exigente, com uma paixão imensa, o que faz parte também da cultura do clube. Este é um clube exigente, com emoção dos seus adeptos e, portanto, esperamos assimilar essas ideias o mais rápido possível para entrarmos fortes e atingirmos o primeiro objetivo a que nos propusemos, que é a entrada na Liga Europa"."Será uma boa dor de cabeça para o treinador. Todos nós queremos jogar, iremos todos lutar por isso, mas seremos principalmente todos uma mais-valia. Vamos estar preparados para jogar quando o mister assim o entender porque temos um bom grupo, existe uma boa competitividade e haverá sempre respeito entre nós em prol da equipa".