Eduardo homenageado pelo Sporting de Braga no dia em que termina carreira

O guarda-redes Eduardo, que vai terminar este sábado a carreira, no final do jogo com o FC Porto, da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, foi homenageado pelo Sporting de Braga.

Antes da partida se iniciar, o presidente dos 'arsenalistas', António Salvador, entregou uma camisola ao guardião com o número 128 nas costas, numa referência aos jogos realizados por Eduardo pela equipa principal do Sporting de Braga.

Campeão europeu em 2016, Eduardo foi internacional A por 36 vezes, tendo participado ainda no Europeu de 2012 e nos Mundiais de 2010 e 2014, sendo que só nestes dois últimos jogou.

Como sénior, o guardião começou na equipa B do Sporting de Braga, em 2000/01, tendo depois passado pelo Beira-Mar e Vitória de Setúbal emprestado pelos minhotos.

Regressou a Braga em 2008/09 e, duas épocas depois, teve a sua primeira experiência internacional quando foi vendido ao Génova, de Itália.

Uma temporada depois, contudo, estava de volta a Portugal, ao Benfica, por empréstimo dos genoveses. Basaksehir (Turquia) e, de novo, Sporting de Braga foram os destinos seguintes ainda sob contrato com o clube italiano.

Em 2014, ingressou nos croatas do Dínamo de Zagreb, onde ficou duas temporadas e meia, antes dos ingleses do Chelsea o chamarem para terceiro guarda-redes. Na época e meia que esteve em Londres, Eduardo não fez qualquer partida pela equipa principal dos 'blues'.

Em 2018/19, antes de regressar em definitivo a Braga, Eduardo jogou na Holanda, no Vitesse, onde foi titular praticamente toda a época.