Eduardo lembra época 2009/10: «Moisés tinha sempre dores e untava-se de óleo todos os dias»

Eduardo tem um longo percurso ligado ao Sp. Braga, iniciado em 1998/99, e destacou como época mais marcante a de 2009/10, em que os guerreiros do Minho lutaram pelo título até muito perto do final da temporada.





"Foi, sem dúvida, um ano fabuloso. Acho que qualquer bracarense e qualquer jogador daquele grupo partilha dessa opinião, foi um ano vivido de uma forma tão intensa. Joguei com gente com quem me identifico. Podia haver diferenças, mas chegávamos ao campo e todos tinham o seu feitio. O Moisés tinha sempre dores nas pernas e nas costas quando era para treinar e untava-se de óleo todos os dias, mas chegava aos jogos e era uma coisa... O João Pereira tinha um feitio, Jesus... O Vandinho, se via alguém a fazer mal um passe, quase que o pegava pelo pescoço. Era uma equipa fabulosa e tínhamos união e vontade", contou Eduardo."Passámos a maior parte do tempo no 1.º lugar, criou-se um espírito e dinâmica que qualquer um de nós vai recordar como um ano fabuloso e, sem dúvida, merecíamos ter ganho o campeonato nesse ano", acrescentou o guarda-redes, o titular indiscutível na equipa então orientada por Domingos Paciência e a poucos meses de ser o dono da baliza da Seleção no Mundial da África do Sul.