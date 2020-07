Eduardo na estrutura do Sp. Braga

Termina amanhã a carreira do guarda-redes Eduardo, aos 37 anos, e o seu futuro vai passar pela estrutura do Sp. Braga. Um passo antecipado – tinha contrato até ao fim da próxima época –, em virtude da saída de Jorge Vital para o Sporting, após largos anos como treinador de guarda-redes do Sp. Braga. Ensinar será o próximo desafio de Eduardo, que já tinha acautelado a transição para a estrutura assim que assinou contrato, há um ano.

Nas mãos de Artur Jorge está a decisão de lançar ou não Eduardo no onze frente ao FC Porto, ele que não joga desde dezembro passado. Campeão europeu por Portugal, em 2016, Eduardo conquistou ao serviço do Sp. Braga a Taça Intertoto e a Taça da Liga, troféu que já tinha erguido no V. Setúbal e no Benfica. Conquistou ainda títulos na Croácia e em Inglaterra.