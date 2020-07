Eduardo pendura as luvas na receção ao FC Porto

Eduardo Carvalho vai colocar um ponto final da carreira esta temporada. Aos 37 anos, o guarda-redes natural de Mirandela prepara-se para dizer 'adeus' ao futebol na última jornada da Liga NOS 2019/20, na receção ao FC Porto.





Através das redes sociais, o guardião campeão europeu em França ao serviço da Seleção Nacional publicou uma fotografia das suas luvas, uma publicação que mereceu os comentários de Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, e ainda de Carlos Freitas, diretor desportivo do Vitória de Guimarães, que deixaram elogios à sua carreira."Parabéns Edu. Grande carreira amigo. O melhor ainda está para vir... grande abraço", escreveu Carvalhal. Já Carlos Freitas disse ser "um prazer" ser amigo do guarda-redes.