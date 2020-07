Eduardo: «Tenho muito orgulho naquilo que foi a minha carreira»

"Sentimento de dever cumprido". Foram estas as palavras que Eduardo utilizou para definir aquela que foi a sua carreira enquanto guarda-redes de futebol, a mesma que chegou este sábado ao fim, no encontro diante do FC Porto.





"Sentimento de dever cumprido. Apesar de todas as condicionantes, chegamos ao fim com uma grande época feita. Atingimos o 3º lugar, tivemos uma boa prestação na Liga Europa e vencemos a Taça da Liga. É disto que este clube precisa e vamos tentar continuar a engrandecer este clube", começou por dizer o guarda-redes bracarense."Houve mudanças de treinadores, a pandemia, houve muitos casos, mas o grupo soube sempre dar a volta. O presidente esteve sempre do nosso lado e tentou dar-nos sempre o que era preciso. Há muita gente que trabalha no clube que tem mérito e que está de parabéns. Chegar ao fim e atingirmos os objetivos é excelente.""Sim, apesar de ainda me sentir bem para jogar e de ainda ter mais um ano de contrato. Vou integrar a estrutura por convite do presidente. Não é fácil, mas estive sempre disponível para ajudar. Aconteceu agora, o presidente falou comigo e acho que posso ajudar mais noutras funções. O Sp. Braga tem investido muito e este tipo de conquistas elevam o clube, os jogadores e os adeptos.""Tenho muito orgulho naquilo que foi a minha carreira, na forma como foi construída. As minhas medalhas são o respeito que tenho pelos clubes que representei. Tentei ser digno e sério e vou passar isso aos meus filhos. Faltou ser campeão com o Sp. Braga, mas espero atingir esse obejtivo noutras funções", concluiu.