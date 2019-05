Elias brilhou na Ucrânia

Terminou a breve visita do Sp. Braga B à Ucrânia, mais precisamente à cidade de Ivano-Frankivsk, e com uma vitória num jogo particular diante do Prykarpattya, emblema da 2ª liga daquele país. Neste jogo brilhou Elias! O avançado arsenalista, de 19 anos, foi o autor dos dois golos que permitiram ao conjunto de Rui Santos vencer por 2-1. Elias, natural do Brasil, concluiu a sua primeira temporada no futebol europeu, tendo apontado três golos em 22 jogos na 2ª Liga.

Foi o ponto final de uma época que não teve o desfecho desejado pelos responsáveis arsenalistas, já que o Sp. Braga B foi despromovido ao Campeonato de Portugal. Todavia, e conforme Record já avançou em devido tempo, o projeto da equipa B não irá cair, tendo em conta a confiança da direção no trabalho e na qualidade da formação.