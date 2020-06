Em Espanha dizem que o Barcelona até "arregalou os olhos" com o golo de Trincão

O golo que Trincão marcou ontem ao V. Guimarães teve eco em Espanha, com a imprensa a partilhar imagens e a elogiar de sobremaneira o jogador do Sp. Braga já garantido pelo Barcelona.





O jornal 'Marca' escreve que o português marcou um golo "que pôs todo o mundo de pé" e que o Barcelona até "arragalou os olhos".O 'As' diz que o Barcelona "esfrega as mãos" de contentamento, depois de "outro golaço" do seu jogador.Já o 'Mundo Deportivo', jornal da Catalunha, diz que "Trincão continua a maravilhar na Liga portuguesa". "Além de ser um jogador com talento e técnica, revelou-se também como goleador a partir do momento em que foi anunciada a sua contratação por parte do Barcelona."O 'Sport' fala num "golaço" e partilhou as palavras de Custódio no final do jogo. "O Tincão é como todos os outros jogadores: primordial".