'Equipamento-armadura' foi alvo de brincadeira dos adeptos ingleses

O design do novo equipamento do Sp. Braga tem dado que falar, dada a 'ousadia' proposta pelos Guerreiros do Minho. A ponto de ter ultrapassado fronteiras e fazer as 'delícias' dos adeptos ingleses, que classificam como "um dos mais feios alguma vez vistos".





O foco está orientado para o novo contrato de patrocínio com a Hummel, que trouxe uma proposta de equipamento inspirado nas armaduras medievais, em tons cinzentos, a fazer analogia aos Guerreiros agora orientados por Sá Pinto. A escolha divide opiniões mas, segundo os adeptos ingleses, conforme relata o 'Daily Mail' foi motivo para diversas brincadeiras no Twitter.