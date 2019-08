Escola de futebol do Sp. Braga será inaugurada na zona do Porto

O Sp. Braga irá inaugurar uma escola de futebol denominada "Gverreiros do Futuro" na zona do Grande Porto, mais concretamente nas cidades de Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos, numa primeira instância.A primeira escola a abrir portas será no concelho gaiense, este sábado, pelas 10h, na Quinta da Bela Vista, num evento que contará com a presença de António Salvado, presidente arsenalistas, Alan (ex-jogador do FC Porto e do Sp. Braga e agora dirigente dos bracarenses) e Hugo Vieira (antigo jogador do Sporting e do Sp. Braga).Este será o primeiro passo de um projeto que tem como objetivo principal formar jovens atletas dos 4 aos 12 anos e aumentar o leque de escolha das equipas do Sp. Braga, num intercâmbio constante com a Cidade Desportivo de Braga.O alargamento para concelhos próximos é também uma meta, sendo a Maia e Gondomar destinos ponderados para um futuro próximo.