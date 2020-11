Esgaio antevê duelo com o Leicester: «Não abdicamos de nada e queremos vencer»

Esgaio admite o impacto das ausências de Fransérgio e Ricardo Horta, mas lembra que o plantel do Sp. Braga tem jogadores que "darão o seu melhor" e confia numa boa prestação em Leicester e, sobretudo, na conquista da vitória.





O lateral destacou a boa capacidade de recuperação que a equipa tem demonstrado numa fase de muitos jogos e garante que a identidade não irá mudar no King Power Stadium: "Não vamos abdicar de nada.""Temos tido muitos jogos, próximos uns dos outros, mas temos tido um grande acompanhamento para recuperar da melhor forma de jogo para jogo. A equipa sente isso, os jogadores sentem isso, entramos sempre na máxima intensidade, sinal da boa recuperação que temos vindo a fazer, algo que parte do jogador mas também do trabalho da equipa que é invisível.""São duas baixas importantes, dois jogadores que ajudam bastante, mas quem jogar vai estar preparado para responder às exigências, toda a gente trabalha na máxima força para, quando jogar, conseguir dar o seu melhor empurrando a equipa para a frente, acho que isso vai acontecer.""Eles estão em 2.º lugar, mas sabemos que é uma equipa forte, em casa deles, sabemos bem da nossa qualidade, do que queremos, temos isso bem na nossa mente. Queremos vencer o jogo, é uma equipa forte mas queremos vencer o jogo.""Não é por jogarmos com o Leicester que vamos mudar alguma coisa. Não vamos abdicar de nada.""Sabemos que acaba por ser bom exemplo, mas não pensamos propriamente nisso. Temos pensado nos jogos. Pensamos em ganhar os jogos, se possível todos, melhor. Há jogos bons e outros menos bons, mas trabalhamos para vencer todos os jogos."