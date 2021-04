Esgaio e a ponta de sorte que estava a faltar ao Sp. Braga

O Sp. Braga sofreu muito para conseguir uma vitória em Faro já dentro do período de compensação. Foi um prémio para uma exibição coletiva que não foi perfeita, tal como assumiu o capitão Ricardo Esgaio após o final da partida. O mesmo é dizer que brilhou a estrelinha para os bracarenses.

“Esta época ainda não tínhamos tido esta ponta de sorte, conseguimos hoje [ontem] e é um triunfo muito importante. Procuramos sempre a vitória em todos os jogos, mas no início da época tivemos bons resultados em que o futebol praticado não foi o melhor. Aqui não jogámos tão bem mas conseguimos os três pontos. É o futebol, faz parte. O Farense fez um excelente jogo”, disse o lateral.

“Foi uma partida muito complicada, com uma primeira parte repartida e oportunidades para ambas as equipas. Na segunda, o Farense conseguiu ter mais bola e criar mais chances para marcar, mas a verdade é que nós procurámos sempre o golo”, assinalou Esgaio, sem querer olhar para a classificação com especial atenção

“Conseguimos os três pontos, que era o mais importante. Agora temos de preparar o jogo com o Belenenses SAD e ver o que acontece na próxima jornada”, apontou.

Dois regressos

A partida de Faro ficou marcada por dois regressos importantes para o Sp. Braga: Raúl Silva e Rolando, que estiveram afastados por problemas físicos durante pouco mais de um mês. O brasileiro foi titular, em detrimento de Bruno Rodrigues, e o português foi lançado para o último minuto.