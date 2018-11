Esgaio e Dyego Sousa voltam aos convocados do Sp. Braga

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, chamou esta sexta-feira Esgaio e Dyego Sousa para a receção ao Moreirense, no sábado, da 11.ª jornada da Liga NOS.O ponta de lança brasileiro, melhor marcador da equipa esta temporada, falhou o último jogo dos minhotos, frente ao Praiense (2-1), da quarta eliminatória da Taça de Portugal, devido a uma mialgia, mas está de volta às opções do técnico, tal como Esgaio, este ausente do jogo com os açorianos por opção.Já o central Pablo não recuperou e continua de fora, tal como Matheus e Trincão, tendo o técnico ainda prescindido de Luther Singh em relação à última convocatória.Sporting de Braga, terceiro classificado, com 21 pontos, e Moreirense, sexto com 16, defrontam-se às 20H30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga.Tiago Sá e Marafona.: Bruno Viana, Sequeira, Lucas, Raul Silva, Marcelo Goiano.: Fransérgio, Palhinha, Claudemir, Fábio Martins, Eduardo, Xadas, João Novais.: Esgaio, Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Murilo.