Esgaio e Fábio Martins de regresso aos convocados do Sp. Braga

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, convocou esta quarta-feira Esgaio, Ailton e Fábio Martins para a deslocação ao terreno do Portimonense, na quinta-feira, da 17.ª jornada da Liga NOS.O técnico chamou 22 jogadores, entre eles Esgaio, recuperado do estiramento no joelho esquerdo que o afastou dos últimos jogos, assim como Fábio Martins e Ailton, que têm sido menos utilizados, principalmente o defesa esquerdo brasileiro.Matheus, Ricardo Ferreira, Lucas e Xadas continuam a recuperar de lesões.Sp. Braga, segundo classificado, com 36 pontos, e Portimonense, oitavo, com 23, defrontam-se às 20:15 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Portimão.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Raul Silva, Pablo, Marcelo Goiano, Ailton.Fransérgio, Claudemir, Ryller, Palhinha, Eduardo, João Novais, Trincão, Esgaio, Fábio Martins.Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.