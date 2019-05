Esgaio e Fábio Martins regressam aos convocados do Sp. Braga

O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, convocou esta sexta-feira Esgaio e Fábio Martins para a deslocação ao reduto do Boavista, no sábado, da 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS.Esgaio falhou o último jogo dos bracarenses (derrota na Madeira, diante do Marítimo, 1-0) devido a castigo, mas está de volta às opções do técnico, tal como Fábio Martins.Abel Ferreira, que prescindiu de Eduardo, não pode contar com Claudemir, que se lesionou na partida com os insulares, e Fransérgio, castigado, nem com os lesionados de mais longa duração Lucas, Ricardo Ferreira, Raul Silva e Ailton.Sp. Braga, quarto classificado, com 64 pontos, e Boavista, 11.º, com 38, defrontam-se no sábado, às 18 horas, no Estádio do Bessa, no Porto.Tiago Sá e Matheus.Marcelo Goiano, Bruno Viana, Sequeira, Pablo.Esgaio, Fábio Martins, Ryller, Palhinha, João Novais, Trincão e Xadas.Murilo, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa.