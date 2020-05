Esgaio: «Estamos ansiosos para que a competição volte»

A julgar pelas declarações do primeiro-ministro António Costa, faltarão cerca de duas semanas para o momento em que a Liga NOS pode ser reatada, ainda que, como se sabe, não sejam conhecidas datas concretas para o arranque. Seja como for, Esgaio garante que o Sp. Braga vai estar preparado.





"Não tenho a mínima dúvida de que a equipa vai estar pronta. Sinto que a equipa está a preparar-se bem, os jogadores estão focados em regressar ao campeonato e darem o máximo para conseguir os objetivos", referiu, em declarações à Next, o canal do clube."Estamos ansiosos que a competição volte. Faltam 15 dias e queremos muito voltar a competir. Estamos muito bem psicologicamente para começarmos o campeonato da melhor maneira", apontou.O Sp. Braga, note-se, ocupa a 3.ª posição da tabela classificativa e o objetivo arsenalista passa por segurar esse posto até ao final da temporada. Para já, os jogadores de Custódio têm cumpridas duas semanas de treinos no relvado, ao abrigo das múltiplas medidas de segurança."Aos poucos estamos a voltar à nossa forma física. Vínhamos a treinar, mas não é a mesma coisa que estar no campo e sentir a relva e a bola. As primeiras semanas de trabalho estão a ser muito boas e temos feito tudo com segurança", assinalou."Desde que entramos na Cidade Desportiva, temos todos a mesma rotina até chegarmos ao campo e isso é positivo, dá-nos segurança para fazermos aquilo de que mais gostamos. Temos vários campos para trabalhar e assim é mais fácil dividir a equipa e fazermos os treinos que temos vindo a fazer", contou ainda o jogador, de 26 anos.