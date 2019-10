Esgaio: «Ideia é prolongar este bom momento»

O capitão Ricardo Esgaio deu voz à confiança do balneário arsenalista após o triunfo em Istambul e, mais do que assumir a confiança do grupo em garantir o apuramento na Liga Europa, falou sobre a vontade de esticar a sequência de cinco triunfos consumada na Turquia.

"Vencemos um jogo difícil, mas ainda estamos a meio e vamos continuar a encarar esta competição jogo a jogo porque há sempre algo a acrescentar para sermos melhores. Estamos numa boa fase e vamos descansar e recuperar bem porque a ideia é prolongar este bom momento", comentou o jogador arsenalista, garantindo que a sequência de cinco triunfos se deve "à confiança nas ideias que têm vindo a ser trabalhadas todos os dias".

Sobre o desenrolar do jogo frente ao Besiktas, Ricardo Esgaio não teve dúvidas em afirmar que "o mais importante foram os três pontos", mas aproveitou para transmitir a determinação do coletivo: "Sabíamos que o adversário precisava de vencer, mas jogámos com o intuito de ganhar e conseguimos."