Esgaio reage após ser insultado nas redes sociais: «Pensem antes de dizer o que quer que seja»

Esgaio foi um dos protagonistas principais do encontro de ontem entre o Sp. Braga e o FC Porto, ao ter estado envolvido no lance que culminou com a expulsão de Mateus Uribe, médio azul e branco, já nos descontos do desafio.





As 'marcas de guerra' de Esgaio após duelo com o FC Porto

O lateral-direito deixou uma mensagem na rede social Instagram onde defendeu que o futebol "merece respeito" e pediu para que as pessoas "metam a mão na consciência", isto depois de ter sido alvo de várias mensagens com insultos, nas redes sociais, ao longo das últimas horas."Quem me conhece sabe que nunca virarei a cara à luta até o jogo acabar! O futebol merece respeito, tal como todos os jogadores que estão envolvidos nele. No entanto, há situações que ultrapassam tudo isso. Metam a mão na consciência e pensem antes de dizer o que quer que seja! Grande trabalho de toda a equipa, vamos por mais", escreveu Esgaio.