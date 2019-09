Esgaio renova pelo Sp. Braga até 2024

O Sp. Braga anunciou esta tarde a renovação do contrato de Ricardo Esgaio. O lateral prolongou o seu vínculo, que terminava em junho de 2022, por mais duas épocas. Ou seja, Esgaio tem agora uma ligação aos minhotos até 2024, seguindo as pisadas do seu companheiro Ricardo Horta, cuja renovação foi anunciada ontem.Esgaio é o único elemento do plantel com presenças em todos os 9 jogos já realizados esta época, ele que está precisamente a 9 partidas de chegar aos 100 jogos com a camisola do Sp. Braga, onde chegou em 2017 por empréstimo do Sporting.Recorde-se que António Salvador, ainda em agosto, já tinha chegado a acordo para as renovações dos contratos de Sequeira (até 2022) e Lucas Cunha (até 2023).Em declarações aos meios oficiais do clube, Esgaio assumiu estar muito satisfeito por ver o seu esforço recompensado. "Fiquei muito contente com a notícia, como é óbvio. É o reconhecimento do meu trabalho e uma aposta em mim. Não só para o meu futuro, mas também para o futuro do clube e fiquei muito contente com a notícia", referiu, acrescentando que se sente bem no emblema arsenalista."Sinto que estou em casa. Estou aqui há duas épocas, mas sinto estou em casa. Sinto-me muito bem aqui no clube, na cidade, com os adeptos. Sinto-me em casa e extremamente feliz por ter renovado por mais cinco épocas. Sinto que cresci muito, tanto como jogador como pessoa. Estou mais maduro", apontou.