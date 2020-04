Esgaio: «Se pudesse sair à rua, ia ver o mar»

Ricardo Esgaio é natural da Nazaré e, como tal, tem saudades de "respirar o ar da praia e do mar". O jogador do Sp. Braga acabou a conversa com os jornalistas a confessar que tem aproveitado este momento para estar mais com o seu filho de 17 meses, mas ainda deu para "espreitar" os jogos antigos que as televisões têm passado nos últimos tempos, incluindo a vitória de Portugal na final do Euro'2016 e o famoso penálti que Ricardo defendeu sem as luvas, frente à Inglaterra, no Euro'2004.





"Se pudesse sair à rua, gostava de dar um passeio perto da praia. e ia ver o mar. Sempre fui habituado a isso desde pequeno, a estar perto do mar, por causa da minha terra natal (Nazaré). Gostava de passear com o meu filho e com a minha mulher perto da praia. Só isso"."No outro dia tive a ver o nosso Euro’2004, naquele jogo com a Inglaterra quando o Ricardo defendeu o penálti sem luvas. Também já vi a final que ganhámos do Euro’2016, mas a verdade é que não tenho visto muita televisão, para desanuviar um bocado e tenho-me focado mais em estar com o meu filho e passar mais tempo com ele".