Esgaio: «Sporting? Não sei de nada»

Ricardo Esgaio esteve à conversa com os jornalistas através de vídeoconferência e confessou a ansiedade de voltar a fazer o que mais gosta. Entre outros temas, o nº 47 do Sp. Braga registou que está "totalmente focado" no clube e disse não saber de nada sobre um eventual interesse do Sporting no seu regresso a Alvalade.





"Existe ansiedade em todos os jogadores, estávamos habituados à competição e a treinar, e essas rotinas foram alteradas. Estamos sempre a pensar quando vamos voltar à competição. Não falo por mim, falo por todos os jogadores penso eu. Estamos ansiosos por voltar a treinar e por voltar à competição"."O que fizemos até agora é bastante positivo. Fizemos uma grande campanha na Liga Europa que até merecíamos mais, acabamos por perder a Taça de Portugal com o Benfica na Luz, vencemos a Taça da Liga, que é um título muito importante para o clube e estamos em terceiro lugar no campeonato, o que é muito bom. É esse lugar que queremos manter até ao fim.""Tem-me corrido bem a época, tenho feito muitos jogos e não tive nenhuma lesão, o que é sempre importante. Estava a sentir-me muito bem antes da paragem do campeonato e tenho a certeza que vou voltar bem para continuar a ajudar a equipa"."Vou ficar no Sp. Braga, com quem tenho contrato e estou focado em acabar bem esta época. Quero conseguir os objetivos que o clube tem para esta época e depois vê-se"."Não sei de nada, como disse anteriormente, tenho contrato com o Braga, estou focado no clube e em terminar a época da melhor maneira. Quero voltar ao campeonato e voltar na melhor fase possível fisicamente. O mais importante é voltar bem, voltar à competição e conseguir o nosso objetivo"."Deixou-me um jogador mais livre, para atacar mais e ter mais liberdade. Quando o mister Abel cá estava já tínhamos praticamente esse sistema e então foi fácil adaptar-me ao do Rúben Amorim. Mas sim, sinto mais liberdade para ajudar a equipa defensivamente e ofensivamente, ao ter três centrais atrás fica muito mais fácil.""São coisas que resolvemos dentro do nosso clube e da nossa família, isso é o mais importante. Resolvemos tudo dentro dos interesses do clube e dos jogadores. Estamos todos de parabéns em relação a isso".