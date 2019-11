Esgaio: «Temos de ser espertos»

Ricardo Esgaio foi o porta-voz do plantel do Sp. Braga na antevisão do jogo desta 5ª feira, da fase de grupos da Liga Europa, frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. O lateral do Sp. Braga está otimista.





"Sabemos da história do Sp. Braga na competição e o nosso objetivo é vencer. Queremos muito passar para garantir a qualificação.": "Temos conhecimento de todos os jogadores da equipa adversária, conhecemos muito bem os seus jogadores e estamos todos muito preparados para os defrontar. Acredito que o grupo vai estar preparadíssimo para o jogo e isso é que importa.""Estamos adaptados a exigência do mister, sabemos que temos de dar o máximo nos treinos e nos jogos. A atitude que ele tem passa-a para os jogadores.""É um factor de motivação, mas estamos bem cientes de que o objetivo principal é passar.""Queremos jogar para ganhar, temos de ser experientes e espertos. Vamos jogar contra uma grande equipa e que está num grande momento. Pessoalmente não vou ficar mais retraído, temos a estratégia bem preparada e queremos ganhar e passar, que é o mais importante."