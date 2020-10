Esgaio: «Trabalho de todos»

O Sp. Braga saiu de Guimarães com os três pontos na bagagem e o lateral Esgaio foi perentório a salientar a importância do desempenho, bem como as dificuldades superadas na etapa final em função do assalto rival e da inferioridade numérica.

"É de realçar o grande trabalho de todos. Realizámos uma excelente primeira parte, com muita posse de bola e um golo, ao passo que a segunda metade foi mais sofrida muito por mérito da reação do adversário, que nos obrigou a ficar mais atrás, mas o triunfo sorriu-nos e isso foi o mais importante", comentou o defesa, para logo de seguida desvalorizar o desgaste acumulado no arranque da fase de grupos da Liga Europa: "Vínhamos de um jogo exigente, embora tenha havido muito mérito do Vitória na reação. Foram atrás do resultado, mas não sofremos golos."

Já sobre o momento mais quente, que resultou nas expulsões de David Carmo e Fransérgio, o lateral assumiu que "faz parte do futebol" e logo de seguida agradeceu o apoio dos adeptos à saída de Braga.