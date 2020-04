Esgaio: «Vai ser possível acabar o campeonato»

Ricardo Esgaio esteve à conversa com os jornalistas através de vídeoconferência e o lateral do Sp. Braga reconheceu já sentir saudades do relvado, deixando a crença de que a época vai acabar por disputar-se até ao fim.





"Temos tido vários planos de treino, não é a mesma coisa que treinar todos os dias no campo, mas dá para fazer alguma coisa. É importante manter alguma atividade para quando isto melhorar podermos voltar à competição e estarmos minimamente preparados para o resto que falta do campeonato"."Sentimos a falta do relvado e dos nossos colegas de equipa. Apesar de os vermos nas vídeo-chamadas, acaba por não ser a mesma coisa. Temos saudades de treinar no relvado e de treinar com bola. Eu vivo com a minha mulher e com o meu filho e não consigo jogar com eles. Sentimos a falta do relvado, dos jogos e da competição, deixam-nos saudades, como é natural"."Normalmente, quando estamos de férias temos sempre mais tempo para recuperar a forma. Temos de ser positivos, temos de trabalhar da melhor maneira nessas semanas que estivermos a trabalhar em equipa quando regressarmos. Atualmente, temos treinado em equipa, mesmo à distância, da melhor forma possível para que podemos voltar da melhor maneira"."Acho que podemos voltar a jogar. Temos de ser positivos, não só para nós mas para o país. Queremos que isto melhore, mas não só no aspeto desportivo. Queremos voltar rapidamente à normalidade, mas sabemos que não é uma situação fácil. Sabemos que tendo os cuidados que nos vão informando, acho que vai ser possível acabar o campeonato".