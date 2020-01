Espanhóis avançam que Abel Ruiz será reforço do Sp. Braga por empréstimo do Barcelona B

A imprensa espanhola avança, esta terça-feira, que Abel Ruiz vai ser reforço do Sp. Braga.





De acordo com a informação divulgada pelos meios de comunicação de Espanha, o avançado da equipa B do Barcelona chega por empréstimo até ao final da presente temporada, com os minhotos a ficarem com uma cláusula de compra obrigatória fixada em 10 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis.O avançado espanhol, de 20 anos, é esperado esta quarta-feira em Portugal para concluir todos os detalhes das negociações do seu novo contrato com a formação do Minho, sendo que deverá assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.A confirmarem-se os valores da transferência, esta seria a mais cara da história do Sp. Braga, superando a transferência de Rúben Micael, proveniente do Atlético Madrid, por 6 milhões de euros, em 2012/13.