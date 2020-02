Espanhóis já vibram com Trincão: «Tocado por uma varinha mágica»

Dois dias depois de ter sido anunciado como reforço do Barcelona para a próxima temporada, Trincão 'festejou' o salto na carreira da melhor forma, ao marcar o golo que valeu o triunfo sobre o Sporting. A sua atuação nessa acabaria naturalmente por ser tema de conversa em Espanha, com os principais jornais do país vizinho a dedicarem-lhe espaço e bastante elogios.





O maior deles chega do 'Sport', um jornal bastante importante no meio catalão, que a propósito do golo apontado ante os leões fala num jogador "tocado por uma varinha mágica". Em causa está o facto de o futuro jogador dos culé ter marcado pouco menos de dez minutos depois de ter sido lançado em campo por Rúben Amorim. Ainda na Catalunha, o 'Mundo Deportivo' destacou o golo marcado "com a direita, a perna má, com potência".Quanto à 'Marca', diz que "Trincão 'estreou-se' como jogador do Barcelona a dar a vitória ao Sp. Braga". O jornal madrileno lembra os comentários feitos (alguns deles negativos, tudo por causa da sua alcunha) e diz que isso pouco mexeu com o jogador: "Nem os elogios nem as críticas que foram feitas por causa do seu nome futebolístico parecem tê-lo afetado minimamente. (...) Só jogou 25 minutos, mas deixou um golo melhor do que aparenta", escreveu o referido jornal.