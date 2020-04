«Estás a queimar-me e no próximo jogo vou levar amarelo à custa disso»

A rubrica 'Duas de Letra', promovida pelo Sp. Braga através dos seus canais oficiais, juntou o guarda-redes Tiago Sá e o avançado Paulinho para responderem às questões colocadas pelos adeptos. Aqui damos conta aqui dos momentos mais bem humorados, sendo que na verdade os protagonistas também responderam ao que outros colegas de equipa revelaram em anteriores edições desta rubrica...





Mas começamos por uma revelação de Tiago Sá a propósito do comportamento de Paulinho em campo, quando questionado sobre os defeitos com avançado. "O Paulinho é ranhoso. O Sequeira há dias chamou-me chorão, mas o Paulinho é muito ranhoso nos treinos! A discutir com os treinos... Depois tem uma coisa, que é o pior. Canso-me de ver o Paulinho a reclamar com os árbitros nos jogos. O Paulinho vem da frente a correr para reclamar com o assitente ou qualquer árbitro", atirou, com sorrisos à mistura. E Paulinho defendeu-se como pôde: "Estás a queimar-me e no próximo jogo vou levar amarelo por culpa disso!"Tiago Sá admite ser vaidoso, como sugeriram alguns dos colegas, diz que Paulinho "faz bullying" sobre Palhinha e que o avançado nem sempre leva a melhor nos treinos. "Ele marca-me alguns golos porque um ponta-de-lança tem de os marcar, mas também lhe ganho às vezes no um para um. E até nos picamos", explicou o guardião, que também apontou o dedo a Palhinha. "Fora do campo, o Palhinha às vezes fica com a cabeça no ar e ninguém sabe o que está a fazer… Uma pessoa chama por ele e parece que ele não está lá", gracejou.Palhinha tão cedo não vai poder defender-se, pois já teve tempo de antena no 'Duas de Letra'... Ele que também foi visado por Paulinho, relativamente aos túneis nos treinos. "O Palhinha. Depois ele nega! O Palhinha é o que fica mais doido, mas depois é mentiroso-compulsivo nessa situação e diz que não levou", atirou.Paulinho e Tiago Sá concordaram em eleger Esgaio como o jogador mais enérgico da equipa e o que maior rendimento apresenta em treino e em jogo. "Às vezes até mete impressão, pela quantidade de vezes que o vês a correr para a frente e logo a seguir para trás. Os quilómetros que ele faz... É o mais enérgico", defendeu Tiago Sá.Paulinho explicou que é conhecido pelo diminutivo do seu nome porque era pequeno quando era criança. "O professor Neca já disse que agora sou o Paulão", atirou.Sequeira tinha acusado, há alguns dias, Tiago Sá e Rui Fonte de serem "uns chorões". Ora, o guarda-redes estava à espera da oportunidade para defender-se. "O Sequeira disse que somos os mais chorões, mas não que somos os campeões em título da sueca. O Sequeira joga com o Horta, o Esgaio anda lá perdido e não tem grande parceiro. Eles acham que só temos bons jogos porque choramos. Somos chorões, admito, mas esqueceram-se de dizer que somos os campeões em título. Eu e o Rui Fonte. O resto não interessa", atirou.