Estreia de sonho de Gaitán no Sp. Braga: dez minutos e um golaço no registo

Em estreia absoluta pelo Sp. Braga, Nico Gaitán precisou de apenas dez minutos para aproveitar a chance de Carlos Carvalhal. Diante do Zorya, numa jogada de contra-ataque rápida dos minhotos, o argentino concluiu de forma fantástica, com um remate de letra (ou de bico...) que só parou no fundo da rede. Nico não marcava desde 14 de julho do ano passado, quando fez um golo pelos Chicago Fire diante do FC Cincinnati.