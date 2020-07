Ex-árbitro Cosme Machado deixou estrutura do Sp. Braga

Cosme Machado deixou a estrutura do Sp. Braga, onde exercia a função de conselheiro do clube para os assuntos de arbitragem.





O antigo árbitro de primeira categoria deixa o cargo apenas alguns dias depois do extenso comunicado do Sp. Braga, assinado por António Salvador, onde foram tecidas duras críticas à arbitragem e ao líder do Conselho de Arbitragem da FPF, José Fontelas Gomes.Cosme Machado ingressou na estrutura do Sp. Braga já durante a temporada 2016/17, depois de ter sido despromovido à 2.ª categoria da arbitragem nacional no final da época anterior.