Ex-jogador da formação do Sporting assina contrato profissional com o Sp. Braga

"Continuamos a deixar o futuro em boas mãos". Foi desta forma que o Sp. Braga iniciou a publicação no site oficial onde revela a assinatura de um contrato profissional com o guarda-redes Martim Duarte, de apenas 18 anos. O vínculo é válido até 2023.





O jovem chegou aos minhotos na época passada para se juntar aos sub-17, após ter estado largos anos ligado à formação do Sporting."Sou um guarda-redes muito ágil, rápido, que gosta de jogar com os pés e que é forte no jogo aéreo. Acima de tudo penso que sou muito dedicado, não deixando nada por fazer", disse Martim, aos meios do clube."Os objetivos passam por trabalhar todos os dias para melhorar, procurando ajudar a equipa em todos os momentos. Na Cidade Desportiva trabalhamos todos com um propósito: evoluir para chegar à equipa principal", acrescentou.