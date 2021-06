Fábio Martins: «Ficar no Sp. Braga? Ainda não conversei com Salvador»

Fábio Martins não entrou nos planos do Sp. Braga nas últimas temporadas e, esta quinta-feira, deu a entender que o seu futuro deverá passar uma vez mais por outras paragens. Ainda assim, o extremo diz que essa questão está dependente de António Salvador, presidente dos arsenalistas.





"Tenho contrato com o Sp. Braga. Toda a gente sabe que o Sp. Braga já é um clube grande, negoceia como um clube grande, tem um presidente duro de negociar. Depende muito dele e da ideia que tem para mim este ano. Ainda não conversei com ele, não sei se o meu represetante conversou", revelou, ao Canal 11."Não sei se terei de me apresentar lá. Sei que há propostas, vão começar as negociações, e fico à espera", acrescentou.