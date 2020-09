Fábio Martins no Al Shabab

Fábio Martins, de 27 anos, encontrou finalmente destino e vai representar o Al Shabab, da Arábia Saudita. O extremo tinha contrato com o Sp. Braga até 2022, mas depois da grande temporada que realizou ao serviço do Famalicão (36 jogos e 12 golos) ficou assente que havia disponibilidade da SAD para o transferir.

Os famalicenses detinham uma cláusula de opção de cinco milhões de euros que não conseguiram exercer. Chegaram várias propostas à Pedreira mas, apesar do esforço do Fenerbahçe, foi o Al Shabab a levar Fábio Martins por empréstimo sem opção de compra por um ano, com uma taxa de 1 milhão para os arsenalistas.