Fábio Vianna pode saltar da Liga Revelação para... a MLS

Fábio Vianna pode estar prestes a dar o salto para... a MLS. O lateral-esquerdo representou os sub-23 do Sp. Braga na Liga Revelação durante a temporada 2018/19 e, segundo Record apurou, está a ser negociado por uma equipa do principal escalão norte-americano. No entanto, o defesa também é alvo de interesse de um emblema turco.





Vianna, de 20 anos, jogou no Chaves Satélite em 2017/18, antes de rumar a Braga, sendo que fez 27 encontros pelos sub-23 dos minhotos. As boas prestações 'abriram-lhe' o mercado e o futuro pode mesmo passar pela MLS.