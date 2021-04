Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fadiga e jejum afastaram Al Musrati Líbio não saltou do banco em Vila do Conde pelo acumular do cansaço recente e do jejum





Médio não jogou nos Arcos

• Foto: Luís Vieira / Movephoto