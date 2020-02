Felipe Borges faz hat-trick nos juniores e espreita regresso à seleção

Felipe Borges, avançado português contratado ao Grasshoppers, da Suíça, fez um hat-trick pela equipa de juniores do Sp. Braga, na vitória por 5-1 sobre o Feirense. O resultado consolida a liderança dos minhotos na Zona Norte, com 50 pontos, mais 12 do que Famalicão, FC Porto e Rio Ave.





O jogador, de 19 anos, soma 17 jogos e 7 golos pelos bracarenses no campeonato nacional de sub-19 e na calha poderá estar o regresso à seleção, orientada por Rui Bento.