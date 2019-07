Felipe Borges já se apresentou no Sp. Braga

O avançado português Felipe Borges, de 18 anos, apresentou-se hoje ao trabalho na equipa de sub-23 do Sp. Braga. A contratação do jogador já tinha sido avançada em primeira mão pelo nosso jornal em maio, depois da assinatura do contrato, válido por três temporadas.





A aquisição de Felipe Borges, que tem nacionalidade suíça e portuguesa, é uma aposta de futuro da SAD presidida por António Salvador. O objetivo final será colocar o seu talento à disposição da equipa principal dos arsenalistas, todavia, o seu trajeto na cidade dos arcebispos começará na Liga Revelação.O avançado chega da formação do Grasshoppers, da Suíça, onde ingressou em 2010. O seu percurso ascendente no conjunto helvético proporcionou a sua estreia na Seleção Nacional sub-17, a 19 de dezembro de 2017.